阅读是件小事。只需拿起来书，便可开始。阅读是件大事。因为，很多时候我们拿起的并不是书。

4月23日，世界读书日。

《镜界》栏目将镜头对准坚持阅读的人们，并将权威机构最新发布的阅读类报告数据可视化，和大家一起阅读我们的“阅读”。

▲4月19日，广州图书馆的一角，市民们错开落座，阅读着手中的书本。

▲4月14日，在广州购书中心，面对“书墙”，一位男士在细细挑选喜爱的书籍，不时也拿出样书翻阅一下。

▲4月17日，一对爱读书的姐妹来到广州图书馆阅览区看书，左边的妹妹拿了两本爱看的书，端正坐姿，认真看书；右边的姐姐一口气拿了四本悬疑推理小说，看了几页便玩起了手机。

▲图书馆亲子区是小朋友读书的乐园。4月19日，一个小男孩安静地在沙发上翻看绘本，旁边年轻的妈妈终于可以安心玩会手机了。

▲书店是爱书的人爱呆的地方。4月19日，一位戴着耳机的男子独自一人坐在书店的窗前阅读。这原本是书店最佳观景区，而男生“两耳不闻窗外事”。

▲也有人选择电子书。一位女生点了一壶好茶，配合食用的是Kindle电纸书里的《那不勒斯四部曲》。

▲有时候，阅读不分年龄。一位头发花白的老人正专注地看《水浒传》，读到情节紧张处，他眉头微蹙，仿佛自己也置身于梁山好汉之中。

▲有时候，阅读不分时间。已是凌晨，一位女生正在一家24小时书店里低头看书。

▲疫情期间，书店是依旧年轻人休闲的好地方。读累了，有的人就在座位上小憩一会儿，从书香到梦乡。

▲为了给读者提供更多不一样的阅读体验，很多书店会提供简餐和饮品，在精神和物质的“双重食粮”中创造会心一笑的相遇。图为一名男士坐在餐饮消费区看书。

▲坚持读书，仍是现在最重要的学习方式之一。4月19 日，广州图书馆内，一位女生手捧一本学习资料，桌上是她刚记过笔记的笔记本。

阅读是件小事。只需拿起来书，便可开始。

阅读是件大事。因为，很多时候我们拿起的并不是书。

南方新闻网出品

摄影：高燕萍 许萌萌

文案：李润芳

设计：武君丽

策划：朱景